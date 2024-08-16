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16 августа, 20:10

Два украинских ЗРК Patriot не смогли сбить российские "Искандеры" и поплатились

Минобороны показало видео поражения двух установок ЗРК Patriot "Искандером-М"

Вооружённые силы Украины в одночасье лишились больше половины дивизиона американских зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot. Позиция вражеских сил противовоздушной обороны была обнаружена средствами разведки в районе населённого пункта Желобок в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, по ЗРК отработал оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". В результате попадания уничтожены две из трёх пусковых установок Patriot, а также координирующая их радиолокационная станция AN/MPQ-65. На опубликованных министерством кадрах видно, что системы ПВО пытались сбить кассетную боеголовку отечественного ОТРК, но ни одна из противоракет не отличилась эффективностью.

Дуэль ЗРК Patriot и ракеты ОТРК "Искандер-М". Видео © Telegram / Минобороны России

Российские бойцы "Искандером" выжгли самолёт Су-24 перед вылетом с аэродрома ВСУ
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Напомним, что с начала августа российские военные "утилизировали" суммарно минимум восемь пусковых установок ЗРК Patriot. Происходящее вызывает у Соединённых Штатов нешуточное беспокойство, твердит западная пресса.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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