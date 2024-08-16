Два украинских ЗРК Patriot не смогли сбить российские "Искандеры" и поплатились

Вооружённые силы Украины в одночасье лишились больше половины дивизиона американских зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot. Позиция вражеских сил противовоздушной обороны была обнаружена средствами разведки в районе населённого пункта Желобок в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, по ЗРК отработал оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". В результате попадания уничтожены две из трёх пусковых установок Patriot, а также координирующая их радиолокационная станция AN/MPQ-65. На опубликованных министерством кадрах видно, что системы ПВО пытались сбить кассетную боеголовку отечественного ОТРК, но ни одна из противоракет не отличилась эффективностью.