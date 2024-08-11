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11 августа, 10:25

ВС России поразили три пусковые установки и уничтожили РЛС ЗРК Patriot

За минувшие сутки ВС РФ поразили три пусковые установки и уничтожили радиолокационную установку (РЛС) AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщили в Минобороны. Были у российской армии и другие цели.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации <...> нанесено поражение складу боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк", скоплениям живой силы и военной техники противника в 156 районах", — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны показало видео уничтожения танка ВСУ в Курской области. Эффектный удар выполнил дрон-камикадзе "Ланцет".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Матвей Константинов
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