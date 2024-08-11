ВС России поразили три пусковые установки и уничтожили РЛС ЗРК Patriot

За минувшие сутки ВС РФ поразили три пусковые установки и уничтожили радиолокационную установку (РЛС) AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщили в Минобороны. Были у российской армии и другие цели.