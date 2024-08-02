В США в ужасе из-за уничтожения сразу трёх пусковых установок Patriot на Украине

США отправляет Украине много дорогущего оружия, которое затем российская армия перерабатывает в металлолом. В американском издании Newsweek рассказали, что ВС РФ удалось всего за день ликвидировать три системы ЗРК Patriot.

"Для поражения зенитно-ракетных систем Россия использовала сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск", — подчеркнули авторы публикации.

В материале также сказано, что США отправили эти системы ПВО Украине, чтобы та могла сбивать российские дроны. Однако правдой и верой послужить ВСУ этим Patriot не удалось, поскольку ВС РФ разнесли их на фоне сообщений о прибытии на Украину первых истребителей F-16.