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2 августа, 10:18
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В США в ужасе из-за уничтожения сразу трёх пусковых установок Patriot на Украине

Newsweek: ВС РФ за день уничтожили три пусковые установки Patriot на Украине

США отправляет Украине много дорогущего оружия, которое затем российская армия перерабатывает в металлолом. В американском издании Newsweek рассказали, что ВС РФ удалось всего за день ликвидировать три системы ЗРК Patriot.

"Для поражения зенитно-ракетных систем Россия использовала сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск", — подчеркнули авторы публикации.

В материале также сказано, что США отправили эти системы ПВО Украине, чтобы та могла сбивать российские дроны. Однако правдой и верой послужить ВСУ этим Patriot не удалось, поскольку ВС РФ разнесли их на фоне сообщений о прибытии на Украину первых истребителей F-16.

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Вероятно, такая же участь постигнет и те самые самолёты, которые так долго ждало украинское командование. Ранее полковник Баранец заявил, что ВС РФ нанесут удары по аэродромам, на которых Украина решит разместить свои новые истребители.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Владимир Озеров
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