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16 августа, 16:59

Российские бойцы "Искандером" выжгли самолёт Су-24 перед вылетом с аэродрома ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили самолёт Су-24 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

Российские войска ударом комплекса "Искандер-М" поразили украинский бомбардировщик Су-24 на аэродроме "Днепр" в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 16 августа.

"Искандер-М" уничтожил бомбардировщик Су-24 на аэродроме ВСУ "Днепр" в Днепропетровской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Средствами разведки была вскрыта подготовка к боевому вылету бомбардировщика Су-24 на аэродроме ВСУ "Днепр" в Днепропетровской области. Технический персонал осуществлял подвес авиационных средств поражения к пилонам самолёта. По стоянке авиационной техники во время подвеса к бомбардировщику Су-24 ВСУ крылатых ракет Storm Shadow (SCALP-EG) был нанесён ракетный удар российским расчётом ОТРК "Искандер-М", — говорится в сообщении.

В Минобороны дополнили, что комплекс "Искандер-М" уничтожил украинский бомбардировщик Су-24, а также авиационные средства поражения, подготовленные к подвесу на воздушное боевое судно.

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А ранее Life.ru писал, что ВС РФ сбили истребитель Су-27 ВСУ на аэродроме базирования в зоне СВО. Украинские войска также лишились трёх американских боевых машин РСЗО HIMARS.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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