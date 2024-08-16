Российские бойцы "Искандером" выжгли самолёт Су-24 перед вылетом с аэродрома ВСУ

Российские войска ударом комплекса "Искандер-М" поразили украинский бомбардировщик Су-24 на аэродроме "Днепр" в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 16 августа.

"Искандер-М" уничтожил бомбардировщик Су-24 на аэродроме ВСУ "Днепр" в Днепропетровской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Средствами разведки была вскрыта подготовка к боевому вылету бомбардировщика Су-24 на аэродроме ВСУ "Днепр" в Днепропетровской области. Технический персонал осуществлял подвес авиационных средств поражения к пилонам самолёта. По стоянке авиационной техники во время подвеса к бомбардировщику Су-24 ВСУ крылатых ракет Storm Shadow (SCALP-EG) был нанесён ракетный удар российским расчётом ОТРК "Искандер-М", — говорится в сообщении.

В Минобороны дополнили, что комплекс "Искандер-М" уничтожил украинский бомбардировщик Су-24, а также авиационные средства поражения, подготовленные к подвесу на воздушное боевое судно.