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16 августа, 10:38

Один из самых ценных истребителей ВВС Украины уничтожен перед взлётом с аэродрома

Минобороны: ВС РФ сбили истребитель Су-27 ВСУ на аэродроме базирования

Истребитель Су-27. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech

Истребитель Су-27. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech

Российские военные сбили истребитель Су-27 в зоне спецоперации (СВО), а также три американские боевые машины РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 16 августа.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил РФ на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — говорится в сообщении.

Один из самых ценных истребителей ВВС Украины сбит во время боевого вылета
Один из самых ценных истребителей ВВС Украины сбит во время боевого вылета

А ранее Life.ru писал, что "Искандер" уничтожил украинский самолёт Су-27 прямо на аэродроме базирования — в Миргороде Полтавской области. Появилось видео, как ВС РФ поразили один из самых ценных самолётов ВСУ. По данным американских СМИ, украинские войска просчитались, оставив уязвимым этот самолёт.

Дарья Нарыкова
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