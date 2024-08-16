Один из самых ценных истребителей ВВС Украины уничтожен перед взлётом с аэродрома
Минобороны: ВС РФ сбили истребитель Су-27 ВСУ на аэродроме базирования
Истребитель Су-27. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech
Российские военные сбили истребитель Су-27 в зоне спецоперации (СВО), а также три американские боевые машины РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 16 августа.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил РФ на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — говорится в сообщении.
А ранее Life.ru писал, что "Искандер" уничтожил украинский самолёт Су-27 прямо на аэродроме базирования — в Миргороде Полтавской области. Появилось видео, как ВС РФ поразили один из самых ценных самолётов ВСУ. По данным американских СМИ, украинские войска просчитались, оставив уязвимым этот самолёт.