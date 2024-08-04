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4 августа, 10:37

Один из самых ценных истребителей ВВС Украины сбит во время боевого вылета

Российская ПВО сбила Су-27 украинских ВВС и 162 беспилотника за сутки

Украинский Су-27. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech

Украинский Су-27. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dawid Lech

Российские средства ПВО сбили один из самых ценных истребителей ВВС Украины – Су-27, а также 13 снарядов американской РСЗО HIMARS, снаряд чешской РСЗО Vampire и 162 беспилотников ВСУ, из которых 82 были перехвачены за пределами зоны СВО. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд Vampire и 162 БПЛА, из которых 82 вне зоны проведения специальной военной операции", сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что за всё время проведения спецоперации потери украинской стороны в воздушной технике составили: 633 самолёта, 278 вертолётов и 29141 беспилотник. Кроме того, были ликвидированы: 561 ЗРК, 16764 танка и прочих военных бронированных машин, 1395 машин РСЗО, 12813 артиллерийских полевых орудий и миномётов, а также 24354 единицы военной автомобильной спецтехники.

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Ранее в пророссийском подполье на Украине сообщили о точны ударах ВС РФ по складу с вооружениями противника и пункту расположения бойцов ВСУ в Чугуеве Харьковской области. Как сообщил координатор движения Сергей Лебедев, произошло около четырёх прилётов по аэродрому в районе 23:00 — по его информации, там хранилась техника и боекомплект.

Юрий Лысенко
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