Один из самых ценных истребителей ВВС Украины сбит во время боевого вылета

Российские средства ПВО сбили один из самых ценных истребителей ВВС Украины – Су-27, а также 13 снарядов американской РСЗО HIMARS, снаряд чешской РСЗО Vampire и 162 беспилотников ВСУ, из которых 82 были перехвачены за пределами зоны СВО. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд Vampire и 162 БПЛА, из которых 82 вне зоны проведения специальной военной операции", — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что за всё время проведения спецоперации потери украинской стороны в воздушной технике составили: 633 самолёта, 278 вертолётов и 29141 беспилотник. Кроме того, были ликвидированы: 561 ЗРК, 16764 танка и прочих военных бронированных машин, 1395 машин РСЗО, 12813 артиллерийских полевых орудий и миномётов, а также 24354 единицы военной автомобильной спецтехники.