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4 августа, 09:26

Появилось первое видео пуска Storm Shadow с украинского бомбардировщика Су-24М

Воздушные силы ВСУ впервые показали видео запуска Storm Shadow с борта Су-24М

Воздушные силы ВСУ выложили ролик с пуском крылатых ракет Storm Shadow англо-французского производства с борта фронтового бомбардировщика Су-24М. Ролик опубликован в телеграм-канале ВВС Украины.

Кадры запуска крылатых ракет Storm Shadow с борта бомбардировщика Су-24М украинских ВВС. Видео © Telegram / ВВС ВСУ

Кадры сняты камерой, установленной под крылом боевого самолёта. На них видно, как две ракеты отделяются от корпуса советского бомбардировщика и планируют к земле. Издание "Страна.ua" предполагает, что ракеты были запущены по Крыму.

Минобороны показало видео с моментом уничтожения ракеты ATACMS в воздухе
Минобороны показало видео с моментом уничтожения ракеты ATACMS в воздухе

Ранее Life.ru рассказывал о том, что отечественные специалисты детально проанализировали ракеты Storm Shadow, попавшие к ним в руки. Экспертам удалось установить уникальные особенности работы контрольных блоков этого вооружения и разобраться в различиях между модификациями крылатых ракет этого типа.

Обложка ©

Telegram / ВВС ВСУ

Юрий Лысенко
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