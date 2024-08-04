Появилось первое видео пуска Storm Shadow с украинского бомбардировщика Су-24М
Воздушные силы ВСУ впервые показали видео запуска Storm Shadow с борта Су-24М
Воздушные силы ВСУ выложили ролик с пуском крылатых ракет Storm Shadow англо-французского производства с борта фронтового бомбардировщика Су-24М. Ролик опубликован в телеграм-канале ВВС Украины.
Кадры запуска крылатых ракет Storm Shadow с борта бомбардировщика Су-24М украинских ВВС. Видео © Telegram / ВВС ВСУ
Кадры сняты камерой, установленной под крылом боевого самолёта. На них видно, как две ракеты отделяются от корпуса советского бомбардировщика и планируют к земле. Издание "Страна.ua" предполагает, что ракеты были запущены по Крыму.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что отечественные специалисты детально проанализировали ракеты Storm Shadow, попавшие к ним в руки. Экспертам удалось установить уникальные особенности работы контрольных блоков этого вооружения и разобраться в различиях между модификациями крылатых ракет этого типа.
Telegram / ВВС ВСУ