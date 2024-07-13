Российские инженеры разобрались в особенностях ракет Storm Shadow
Специалисты: Изучение ракеты Storm Shadow позволит ориентироваться в её изменениях
Ракета Storm Shadow. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Giannis Papanikos
Российские специалисты провели детальный анализ крылатых ракет Storm Shadow, попавших в их распоряжение. Они смогли определить уникальные особенности работы блоков управления, а также различить модификации этих ракет. Об этом рассказал специализирующийся на вооружении инженер в интервью РИА "Новости".
"Мы изучили часть центроплана, которая включает крылья и модуль с блоками управления полётом и развёртыванием крыла, систему подвесных креплений и центральный выключатель. Мы демонтировали выключатель и все электрические схемы вместе с проводами, чтобы объективно контролировать изменения в конструкции ракеты в будущем", — пояснил специалист.
По его словам, основная цель исследования состоит в том, чтобы определить возможные модификации и особенности работы блоков управления.
"Когда мы будем работать с новой ракетой, мы сможем сразу определить, это первичная версия или в неё уже внесены изменения. Новые блоки или потенциальная установка ловушек — всё это будет ясно. Каждый блок будет изучен отдельно", — добавил инженер.
Ранее Life.ru сообщал, что российские эксперты провели исследование кумулятивной боевой части европейских ракет Storm Shadow / SCALP. Это позволило определить глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли. Исследование помогло понять, как первичный кумулятивный снаряд пробивает препятствия, создавая отверстия, куда затем проникает основная боевая часть, вызывая взрыв. Эти данные будут использованы для разработки эффективных контрмер и повышения уровня защиты ВС РФ от подобных ракет.