Российские инженеры разобрались в особенностях ракет Storm Shadow

Российские специалисты провели детальный анализ крылатых ракет Storm Shadow, попавших в их распоряжение. Они смогли определить уникальные особенности работы блоков управления, а также различить модификации этих ракет. Об этом рассказал специализирующийся на вооружении инженер в интервью РИА "Новости".

"Мы изучили часть центроплана, которая включает крылья и модуль с блоками управления полётом и развёртыванием крыла, систему подвесных креплений и центральный выключатель. Мы демонтировали выключатель и все электрические схемы вместе с проводами, чтобы объективно контролировать изменения в конструкции ракеты в будущем", — пояснил специалист.

По его словам, основная цель исследования состоит в том, чтобы определить возможные модификации и особенности работы блоков управления.

"Когда мы будем работать с новой ракетой, мы сможем сразу определить, это первичная версия или в неё уже внесены изменения. Новые блоки или потенциальная установка ловушек — всё это будет ясно. Каждый блок будет изучен отдельно", — добавил инженер.