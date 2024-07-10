В Кремле ответили на разрешение Лондона бить ракетами Storm Shadow по России

"Пока не видели (заявление — Прим. Life.ru). Но если это так, это ещё один безответственный шаг, абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования. Мы будем отслеживать и принимать меры", — отметил представитель Кремля.