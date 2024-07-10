В Кремле ответили на разрешение Лондона бить ракетами Storm Shadow по России
Песков: РФ будет принимать меры в случае ударов британскими ракетами
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Разрешение использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России, которое Лондон дал Украине, это абсолютно безответственный шаг. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока не видели (заявление — Прим. Life.ru). Но если это так, это ещё один безответственный шаг, абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования. Мы будем отслеживать и принимать меры", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее экс-глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о "праве" Украины бить по России полученным от Лондона оружием. Позже стало известно, что новое правительство Великобритании решило не отменять разрешение для ВСУ использовать британское оружие для нанесения ударов по целям на территории России.