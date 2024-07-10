СМИ узнали, что новый премьер Британии не станет отменять разрешение для ВСУ бить по России
FT: Новое правительство Британии разрешит ВСУ наносить удары по РФ
Новое правительство Великобритании не станет отменять разрешение для ВСУ использовать британское оружие для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра, лидера Лейбористской партии Кира Стармера.
"Украина должна решить, как использовать оружие в этих оборонительных целях", — сказал он.
Кстати, ранее западные СМИ процитировали главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который заявил о "праве" Украины бить по России полученным от Лондона оружием. В Кремле назвали эти слова прямой эскалацией. Позже информацию о том, что Лондон разрешил ВСУ атаковать Крым, обнародовал министр обороны королевства Грант Шэппс.