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7 июля, 05:36

Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским экспертам

Российские эксперты исследовали кумулятивную боевую часть ракеты Storm Shadow

Ракета Storm Shadow / SCALP. Обложка © ТАСС / АР / Lewis Joly

Ракета Storm Shadow / SCALP. Обложка © ТАСС / АР / Lewis Joly

Эксперты из России исследовали кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow / SCALP. Это помогло выяснить глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли. По виду она представляет собой полуметровый цилиндр, а носовая часть выглядит как воронка, рассказал инженер, специалист по работе с вооружением в беседе с РИА "Новости".

"Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow / SCALP. Головная часть — колпак, потом — первичный заряд и потом — основная боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия. Он проделывает отверстия за счёт кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв", — сказал специалист.

Исследование поможет ВС РФ качественно защищаться от подобных типов ракет, а также прорабатывать контрмеры.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские солдаты считают ракеты Storm Shadow и SCALP сложными для перехвата. Такие снаряды движутся на очень небольшой высоте, скрываясь за рельефами местности, однако российские бойцы нашли "ключик" и уже отрабатывают перехват в условиях боевых действий.

Николай Рюмин
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