Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским экспертам
Российские эксперты исследовали кумулятивную боевую часть ракеты Storm Shadow
Ракета Storm Shadow / SCALP. Обложка © ТАСС / АР / Lewis Joly
Эксперты из России исследовали кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow / SCALP. Это помогло выяснить глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли. По виду она представляет собой полуметровый цилиндр, а носовая часть выглядит как воронка, рассказал инженер, специалист по работе с вооружением в беседе с РИА "Новости".
"Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow / SCALP. Головная часть — колпак, потом — первичный заряд и потом — основная боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия. Он проделывает отверстия за счёт кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв", — сказал специалист.
Исследование поможет ВС РФ качественно защищаться от подобных типов ракет, а также прорабатывать контрмеры.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские солдаты считают ракеты Storm Shadow и SCALP сложными для перехвата. Такие снаряды движутся на очень небольшой высоте, скрываясь за рельефами местности, однако российские бойцы нашли "ключик" и уже отрабатывают перехват в условиях боевых действий.