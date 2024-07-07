Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским экспертам

Эксперты из России исследовали кумулятивную боевую часть европейских ракет Storm Shadow / SCALP. Это помогло выяснить глубину пробития и дальность срабатывания над поверхностью земли. По виду она представляет собой полуметровый цилиндр, а носовая часть выглядит как воронка, рассказал инженер, специалист по работе с вооружением в беседе с РИА "Новости".

"Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow / SCALP. Головная часть — колпак, потом — первичный заряд и потом — основная боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия. Он проделывает отверстия за счёт кумулятивного эффекта, куда проникает инерционная боевая часть, и происходит взрыв", — сказал специалист.

Исследование поможет ВС РФ качественно защищаться от подобных типов ракет, а также прорабатывать контрмеры.