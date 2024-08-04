ВСУ лишились склада с оружием и личного состава после прилётов российских ракет в Чугуеве

Российские военные нанесли прицельный удар по украинскому складу с оружием, а также по месту дислокации солдат ВСУ в Чугуеве Харьковской области. Об этом расс казал РИА "Новости" координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Около 23:00 в городе Чугуев было четыре прилёта <...> По данным сопротивления, в Чугуеве на аэродроме накрыли склад с БК и техникой. Также была уничтожена большая группа нацистов", — уточнил он, добавив, что прилёт был мощный и звуки от взрыва слышались в Харькове.