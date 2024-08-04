ВСУ лишились склада с оружием и личного состава после прилётов российских ракет в Чугуеве
Подполье: ВС России уничтожили склад с техникой и группу солдат ВСУ в Чугуеве
Позиции ВСУ в зоне СВО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Российские военные нанесли прицельный удар по украинскому складу с оружием, а также по месту дислокации солдат ВСУ в Чугуеве Харьковской области. Об этом рассказал РИА "Новости" координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Около 23:00 в городе Чугуев было четыре прилёта <...> По данным сопротивления, в Чугуеве на аэродроме накрыли склад с БК и техникой. Также была уничтожена большая группа нацистов", — уточнил он, добавив, что прилёт был мощный и звуки от взрыва слышались в Харькове.
Накануне командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские Вооружённые силы продолжают продвижение в Волчанске, бойцам удалось занять половину высотных домов. Он отметил, что на некоторых участках удалось отбросить солдат ВСУ подальше от границы.