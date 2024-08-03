Российские Вооружённые силы продолжают продвижение в Волчанске. Бойцам удалось занять половину высотных домов. Об этом рассказал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

"До сих пор в Волчанске идут бои. Большая часть центра, которая непосредственно застроена высотными изданиями, она находилась под противником, на данный момент примерно половина этого участка уже находится под контролем бойцов Министерства обороны РФ", — сообщил офицер в беседе с РИА "Новости".

Командир "Ахмата" отметил, что на некоторых участках удалось отбросить солдат ВСУ подальше от границы. Он уделил особое внимание группе Аида, которая заманила ротационную группу украинской армии в засаду, а после нанесла ей поражение. Далее бойцы подразделения заняли около двух километров территории, прогнав оттуда противника.