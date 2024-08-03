На Харьковском направлении неподалёку от Волчанска группа украинских бойцов попала в засаду, подготовленную офицером спецназа "Ахмат" Аидом. О военном успехе российских бойцов поведал командир "Ахмата", заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов.

"На Харьковском участке фронта у нас по всей линии боевого соприкосновения идут постоянные боестолкновения. Мы, в принципе, противника потихоньку отодвигаем от нашей границы. На некоторых участках очень хорошо поработали подразделения министерства обороны все вместе взятые, в том числе и бойцы спецназа "Ахмат" отработали некоторые участки, отодвинув противника подальше от границы", — цитирует его РИА "Новости".

Отдельно Алаудинов выделил группу командира Аида, подготовившую ловушку, в которую попался отряд украинских бойцов во время ротации в районе Волчанска. Он добавил, что это российское подразделение только за последние несколько дней осуществило несколько непростых и успешных операций, и рассказал о двух из них. Первая — упомянутая выше организация засады на попытавшуюся провести ротацию группу ВСУ, в результате которой весь отряд противника был ликвидирован. Вторая операция была проведена на том же участке: российское подразделение зашло на территорию врага, выбив его с удерживаемых рубежей и заняв участок площадью два километра на километр, чем обеспечило существенное продвижение для армии России.