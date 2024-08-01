"По всему лесу кроют": Боец Карп рассказал, как антидроновый отряд "Ахмата" приземляет "птички" ВСУ

Боец c позывным Карп рассказал, как работает антидроновое подразделение "Ахмата" в зоне спецоперации (СВО). Сейчас военнослужащие дислоцируются в Кременском районе (ЛНР) в лесу. По словам Карпа, там со стороны ВСУ прилетает много "птичек", поэтому работы у подразделения хватает.

Боец Карп рассказал о работе антидронового подразделения "Ахмата" в зоне СВО. Видео © Telegram / RT на русском

"По всему лесу [дроны ВСУ] кроют постоянно. <...> Специфика нашей работы состоит в том, чтобы прикрывать пехоту, эвакуацию, когда переноска раненых", — отметил боец "Ахмата" в беседе с RT.

Главным орудием подразделения остаётся ружьё ПАРС. По словам Карпа, удачно посаженные "птички" ВСУ зачастую уходят на перепрошивку для дальнейшего использования в нуждах уже ВС РФ.