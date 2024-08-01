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1 августа, 19:28

"По всему лесу кроют": Боец Карп рассказал, как антидроновый отряд "Ахмата" приземляет "птички" ВСУ

Боец Карп рассказал о работе антидронового отряда в зоне СВО

Боец c позывным Карп рассказал, как работает антидроновое подразделение "Ахмата" в зоне спецоперации (СВО). Сейчас военнослужащие дислоцируются в Кременском районе (ЛНР) в лесу. По словам Карпа, там со стороны ВСУ прилетает много "птичек", поэтому работы у подразделения хватает.

Боец Карп рассказал о работе антидронового подразделения "Ахмата" в зоне СВО. Видео © Telegram / RT на русском

"По всему лесу [дроны ВСУ] кроют постоянно. <...> Специфика нашей работы состоит в том, чтобы прикрывать пехоту, эвакуацию, когда переноска раненых", — отметил боец "Ахмата" в беседе с RT.

Главным орудием подразделения остаётся ружьё ПАРС. По словам Карпа, удачно посаженные "птички" ВСУ зачастую уходят на перепрошивку для дальнейшего использования в нуждах уже ВС РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что бойцы в зоне СВО провели боевое крещение для нового дрона "Голубь". Устройство оснащено сменным барабаном, ёмкость которого позволяет ему нести 12 ВОГ (выстрелы осколочные гранатомётные).

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Обложка ©

Telegram / RT на русском

Наталья Демьянова
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