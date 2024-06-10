Бойцы в зоне СВО провели боевое крещение для нового дрона — "Голубя"

Опытно-боевые испытания российского дрона-бомбардировщика "Голубь" успешно завершились в зоне спецоперации. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя компании "Стратим", которая сконструировала этот беспилотник.

"Голубь" впервые был представлен гостям на выставке HeliRussia-2024 в Москве. Устройство оснащено сменным барабаном, ёмкость которого позволяет ему нести 12 ВОГ (выстрелов осколочных гранатомётных).

"Мы успешно опробовали его в зоне СВО, однажды "Голубь" просто завис над системой РЭБ противника, которая была против него бессильна", — рассказал представитель предприятия.

Этот беспилотник может сохранять "зрение" в момент, когда его оператор переключается на бомбометание, подчеркнул собеседник. Дрон также умеет определять пехоту противника, поэтому главным образом он будет применяться против скоплений живой силы.

"Подобно тому, как голубь, кружа над головами людей, доставляет им неприятности, этот беспилотник сбрасывает гранаты на пехоту противника", — растолковал сотрудник "Стратима" название аппарата.

Он добавил, что после испытаний в бою конструкторы несколько доработали "Голубь". Сейчас компания готовится к серийному производству таких устройств.