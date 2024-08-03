В ФРГ заявили о прорыве Армии России в Часов Яр через водный канал
Немецкий эксперт Рёпке: ВС РФ прорвались через водоканал на западе Часова Яра
Российские военнослужащие сумели прорвать оборону ВСУ у водного канала в Часовом Яре. Теперь бои продолжаются в западной части города. Об этом сообщил военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке в соцсети Х.
Карта продвижения ВС РФ к Часову Яру. Фото © X / Julian Röpcke
По его словам, ВС РФ сейчас стягивают силы к первому западному кварталу города. Такой вывод специалист сделал из видео, опубликованного украинским подразделением беспилотников "Ясны очи".
Ранее замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что падение обороны Часова Яра для Украины является лишь вопросом времени, как это ранее было с Авдеевкой.
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