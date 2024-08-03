В ФРГ заявили о прорыве Армии России в Часов Яр через водный канал

Российские военнослужащие сумели прорвать оборону ВСУ у водного канала в Часовом Яре. Теперь бои продолжаются в западной части города. Об этом сообщил военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке в соцсети Х.

Карта продвижения ВС РФ к Часову Яру. Фото © X / Julian Röpcke

По его словам, ВС РФ сейчас стягивают силы к первому западному кварталу города. Такой вывод специалист сделал из видео, опубликованного украинским подразделением беспилотников "Ясны очи".