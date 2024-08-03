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3 августа, 13:19

В ФРГ заявили о прорыве Армии России в Часов Яр через водный канал

Немецкий эксперт Рёпке: ВС РФ прорвались через водоканал на западе Часова Яра

Российские военнослужащие сумели прорвать оборону ВСУ у водного канала в Часовом Яре. Теперь бои продолжаются в западной части города. Об этом сообщил военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке в соцсети Х.

Карта продвижения ВС РФ к Часову Яру. Фото © X / Julian Röpcke

Карта продвижения ВС РФ к Часову Яру. Фото © X / Julian Röpcke

По его словам, ВС РФ сейчас стягивают силы к первому западному кварталу города. Такой вывод специалист сделал из видео, опубликованного украинским подразделением беспилотников "Ясны очи".

Spiegel: Немецкие наёмники помогают ВСУ в боях за Часов Яр
Spiegel: Немецкие наёмники помогают ВСУ в боях за Часов Яр

Ранее замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что падение обороны Часова Яра для Украины является лишь вопросом времени, как это ранее было с Авдеевкой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Владимир Озеров
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