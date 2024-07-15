Spiegel: Немецкие наёмники помогают ВСУ в боях за Часов Яр

Немецкие наёмники противостоят российской армии в боях за Часов Яр на стороне ВСУ. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Der Spiegel.

В видеролике 49-летний снайпер Отто из Баварии сообщает, что его военные похождения на Украине начались в 2022 году, когда он присоединился к ВСУ в качестве наёмника. Немца задействовали вместе с украинской пехотой в боях на передовой.