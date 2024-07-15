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15 июля, 07:11

Spiegel: Немецкие наёмники помогают ВСУ в боях за Часов Яр

Немецкие наёмники противостоят российской армии в боях за Часов Яр на стороне ВСУ. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Der Spiegel.

В видеролике 49-летний снайпер Отто из Баварии сообщает, что его военные похождения на Украине начались в 2022 году, когда он присоединился к ВСУ в качестве наёмника. Немца задействовали вместе с украинской пехотой в боях на передовой.

По словам наёмника, незадолго до съёмки он получил ранение, а затем, зализав раны в госпитале, вернулся на линию боевого соприкосновения.

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Украинская власть практически исчерпала мобилизационный ресурс страны, из-за чего Киеву приходится привлекать наёмников в ряды ВСУ, что уже давно не является никаким секретом. Вместе с тем легионеры являются приоритетными целями для ВС РФ, которые ранее накрыли своим ударом пансионат в районе Чабанки, где находились иностранные солдаты и несколько высокопоставленных украинских офицеров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Владимир Озеров
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