Стало известно, сколько наёмников из Франции завезли под Харьков

До 100 наёмников из Франции сейчас воюют на стороне украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"До 100 французов могут там воевать", — сказал собеседник агентства.

По его словам, это могут быть сотрудники Иностранного легиона французской армии. Источник также уточнил, что наёмники распределены по территории Харьковской области.