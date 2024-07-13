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13 июля, 16:47

Стало известно, сколько наёмников из Франции завезли под Харьков

ТАСС: До 100 французских наёмников воюют на стороне ВСУ в Харьковской области

До 100 наёмников из Франции сейчас воюют на стороне украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"До 100 французов могут там воевать", — сказал собеседник агентства.

По его словам, это могут быть сотрудники Иностранного легиона французской армии. Источник также уточнил, что наёмники распределены по территории Харьковской области.

Ранее сегодня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харькове обнаружили новую партию французских наёмников. Очевидцы зафиксировали несколько иностранцев вблизи супермаркета "Рост" на востоке города. Как отметил Лебедев, наёмники приехали со стороны Полтавы и Киева, среди них были женщина и темнокожий мужчина.

Подполье заявило о ликвидации наёмников с высшим офицерским составом ВСУ под Одессой
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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