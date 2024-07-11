На подготовку наёмников всего 5 дней: СК узнал, как работает "Интернациональный легион" ВСУ

Уже более 700 иностранцев обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Украины, 422 объявлены в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых уже 714 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Из них 422 – в международном розыске. Для передачи в суд и заочного осуждения направлены уголовные дела в отношении ещё пяти наемников: Нурина Абдельфетаха из Австралии, Луадахи Кусеила из Алжира, Мишлера Джастина Эллиота и Рида Тревора Рауди из США, Юриса Юрашса из Латвии", — сообщили в СК.

Кроме того, пленный грузинский наёмник Мамука Гацерелия дал показания о работе Интернационального легиона теробороны Украины. По его словам, он получил информацию о легионе в Интернете, через мессенджер получил инструкции и выехал на Украину, где всего после пяти дней обучения стрельбе его направили на охрану объекта, где он сдался в плен во время боя с российскими войсками.