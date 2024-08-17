Свыше полутысячи военных и кучу техники потеряли ВСУ в зоне работы группировки "Запад"

За сутки Киев потерял до 580 военных в зоне ответственности группировки российских войск "Запад". Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, наши бойцы заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка (Харьковская область), Стельмаховка, Невское (ЛНР)и Торское (ДНР). Кроме того, удалось отразить две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 44-й аэромобильной бригад украинской армии.