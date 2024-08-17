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17 августа, 10:45

Свыше полутысячи военных и кучу техники потеряли ВСУ в зоне работы группировки "Запад"

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 580 бойцов в зоне действия группировки "Запад"

За сутки Киев потерял до 580 военных в зоне ответственности группировки российских войск "Запад". Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, наши бойцы заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка (Харьковская область), Стельмаховка, Невское (ЛНР)и Торское (ДНР). Кроме того, удалось отразить две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 44-й аэромобильной бригад украинской армии.

"Противник потерял до 580 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, три боевые бронированные машины MaxxPro производства США, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 122 мм гаубицу Д-30", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также ВСУ лишились станций радиоэлектронной борьбы "Гарант" и "Буковель-AD".

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А ранее Минобороны РФ показало видео поражения кассетным "Искандером" двух американских установок Patriot. Позиция ПВО противника была выявлена средствами разведки в окрестностях села Любимовка в Днепропетровской области.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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