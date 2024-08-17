Украинские войска оставили попытки высадиться на левый берег Днепра

ВСУ прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сёл Крынки и Днепряны. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом Сальдо указал на дроны, которые залетают на несколько километров от реки и появляются в сёлах, где их раньше не видели.