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17 августа, 02:07

Украинские войска оставили попытки высадиться на левый берег Днепра

Сальдо заявил о прекращении попыток ВСУ высадиться в Крынках и Днепрянах

ВСУ прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сёл Крынки и Днепряны. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом Сальдо указал на дроны, которые залетают на несколько километров от реки и появляются в сёлах, где их раньше не видели.

Подполье: ВСУ потеряли более 5 тысяч солдат в Крынках
Подполье: ВСУ потеряли более 5 тысяч солдат в Крынках

В июле 2024 года украинские СМИ сообщили, что с октября 2023 года по июнь 2024-го в Крынках официально пропали без вести более 780 военных ВСУ. Эвакуировать оттуда удалось всего 262 погибших.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Артур Лапсаков
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