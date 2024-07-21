Подполье: ВСУ потеряли более 5 тысяч солдат в Крынках

Украинская армия потеряла более 5 тысяч военнослужащих во время обороны села Крынки в Херсонской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

"Поначалу мы их лупили там как резиновых, а они трупы скидывали в подвал. В подвалы частных домов. Потом подвалов стало не хватать. Тут уже можно прикинуть, что там [потери составляют] больше 5 тысяч", — констатировал Лебедев.