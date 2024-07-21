Подполье: ВСУ потеряли более 5 тысяч солдат в Крынках
Украинская армия потеряла более 5 тысяч военнослужащих во время обороны села Крынки в Херсонской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
"Поначалу мы их лупили там как резиновых, а они трупы скидывали в подвал. В подвалы частных домов. Потом подвалов стало не хватать. Тут уже можно прикинуть, что там [потери составляют] больше 5 тысяч", — констатировал Лебедев.
Картина военных действий в Крынках для ВСУ сложилась весьма удручающая. С одной стороны, российская армия уничтожила уже почти все позиции, которые могли использовать бойцы украинских ВС. С другой стороны, Украина продолжает попытки сдержать наступление ВС РФ, однако в США считают эту бойню бессмысленной для Киева, особенно на фоне огромных потерь ВСУ.
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