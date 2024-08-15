Российские войска освободили Ивановку в ДНР

Российские военные освободили населённый пункт Ивановка в ДНР, об этом сообщили в Минобороны РФ.

О том, что ВС РФ заканчивают зачистку села Ивановка на западе Донецкой Народной Республики, стало известно 9 августа. Кроме того, войска движутся к расположенному поблизости посёлку Гродовка под Красноармейском (Покровск).