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15 августа, 10:07

Российские войска освободили Ивановку в ДНР

Российские военные освободили населённый пункт Ивановка в ДНР, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Ивановка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении ведомства.

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О том, что ВС РФ заканчивают зачистку села Ивановка на западе Донецкой Народной Республики, стало известно 9 августа. Кроме того, войска движутся к расположенному поблизости посёлку Гродовка под Красноармейском (Покровск).

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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