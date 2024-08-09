В ДНР заявили о новых успехах Армии России в Донбассе
Кимаковский: ВС РФ заканчивают зачистку Ивановки в ДНР и движутся к Покровску
ВС РФ заканчивают зачистку села Ивановка на западе Донецкой Народной Республики и движутся к расположенному поблизости посёлку Гродовка под Красноармейском (Покровск). Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Также основные сражения развернулись на Покровском направлении. Кроме освобождённой Сергеевки наши войска фактически зачистили Ивановку. Мы движемся к Гродовке <…> в сторону Селидово", — сообщил он в эфире Первого канала.
Ранее Life.ru сообщал, о том что российские подразделения освободили посёлок Нью-Йорк в ДНР. Военнослужащие подняли российский флаг на крыше, где до этого было установлено украинское знамя. Процесс они сняли на видео.
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