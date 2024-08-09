В ДНР заявили о новых успехах Армии России в Донбассе

ВС РФ заканчивают зачистку села Ивановка на западе Донецкой Народной Республики и движутся к расположенному поблизости посёлку Гродовка под Красноармейском (Покровск). Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Также основные сражения развернулись на Покровском направлении. Кроме освобождённой Сергеевки наши войска фактически зачистили Ивановку. Мы движемся к Гродовке <…> в сторону Селидово", — сообщил он в эфире Первого канала.