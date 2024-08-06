Российская Армия взяла Нью-Йорк и показала видео с флагом над городом

ВС РФ взяли Нью-Йорк — над удерживавшимся украинскими войсками посёлком в ДНР был поднят флаг России. Об этом сообщает телеграм-канал телеведущего Владимира Соловьёва "Cоловьёв LIVE".

Российский боец устанавливает флаг РФ на крыше школы в Нью-Йорке. Видео © Telegram / "СОЛОВЬЁВ"

"Нью-Йорк наш: Российский флаг поднят над населённым пунктом Нью-Йорк в ДНР. Флаг России над зданием школы водрузили бойцы 9-й мотострелковой бригады (бывший штурмовой батальон "Сомали")", — сказано в публикации.

На представленных кадрах видно, как российский боец поднимается на крышу здания школы и устанавливает на ней российский триколор с гербом. Другой военнослужащий в это время выносит из подъезда украинское знамя и бросает его на мостовую.