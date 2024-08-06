Российская Армия взяла Нью-Йорк и показала видео с флагом над городом
Российские бойцы записали видео водружения флага России в Нью-Йорке ДНР
ВС РФ взяли Нью-Йорк — над удерживавшимся украинскими войсками посёлком в ДНР был поднят флаг России. Об этом сообщает телеграм-канал телеведущего Владимира Соловьёва "Cоловьёв LIVE".
Российский боец устанавливает флаг РФ на крыше школы в Нью-Йорке. Видео © Telegram / "СОЛОВЬЁВ"
"Нью-Йорк наш: Российский флаг поднят над населённым пунктом Нью-Йорк в ДНР. Флаг России над зданием школы водрузили бойцы 9-й мотострелковой бригады (бывший штурмовой батальон "Сомали")", — сказано в публикации.
На представленных кадрах видно, как российский боец поднимается на крышу здания школы и устанавливает на ней российский триколор с гербом. Другой военнослужащий в это время выносит из подъезда украинское знамя и бросает его на мостовую.
Ранее в российских силовых структурах сообщали о том, что украинские подразделения в Нью-Йорке пытаются выйти из окружения ВС РФ. Бегство противника происходило под плотным огнём армии России и сопровождалось большими потерями для ВСУ.
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