Офицер ВСУ назвал следующий город, который возьмут российские войска
Майор Лапин: ВСУ могут сдать Покровск в ближайшие дни
Следующим городом, который могут сдать ВСУ, скорее всего, станет Покровск (до 2016 года — Красноармейск) в ДНР. Такой прогноз в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе озвучил украинский майор в отставке Игорь Лапин.
Военный не исключил, что госорганы Украины покинут город в ближайшие дни при сохранении нынешних темпов продвижения ВС РФ на этом участке. А далее российская армия сможет выйти к административным границам Днепропетровской области, добавил Лапин.
"Если будет каждый день такое продвижение, то мы в течение недели услышим, что из Покровска эвакуировались все государственные структуры", — уверен офицер.
Напомним, ранее в ДНР сообщили, что ВС РФ заканчивают зачистку села Ивановка на западе республики и движутся к расположенному поблизости посёлку Гродовка под Красноармейском (Покровск).
Telegram/Zelenskiy / Official