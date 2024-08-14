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14 августа, 13:57

Офицер ВСУ назвал следующий город, который возьмут российские войска

Майор Лапин: ВСУ могут сдать Покровск в ближайшие дни

Следующим городом, который могут сдать ВСУ, скорее всего, станет Покровск (до 2016 года — Красноармейск) в ДНР. Такой прогноз в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе озвучил украинский майор в отставке Игорь Лапин.

Военный не исключил, что госорганы Украины покинут город в ближайшие дни при сохранении нынешних темпов продвижения ВС РФ на этом участке. А далее российская армия сможет выйти к административным границам Днепропетровской области, добавил Лапин.

"Если будет каждый день такое продвижение, то мы в течение недели услышим, что из Покровска эвакуировались все государственные структуры", — уверен офицер.

Потери ВСУ за время боёв в Курской области составили 2,3 тысячи военных
Потери ВСУ за время боёв в Курской области составили 2,3 тысячи военных

Напомним, ранее в ДНР сообщили, что ВС РФ заканчивают зачистку села Ивановка на западе республики и движутся к расположенному поблизости посёлку Гродовка под Красноармейском (Покровск).

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Telegram/Zelenskiy / Official

Александра Вишнякова
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