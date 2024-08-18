Российская Армия разбомбила украинский цех по производству танковых пушек
Минобороны: ВС РФ уничтожили две РСЗО и цех по производству танковых пушек
ВС России в течение последних суток уничтожили цех по производству танковых пушек и две реактивных системы залпового огня ВСУ — HIMARS и M270 MLRS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Всего были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 163 районах.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние 24 часа сбили управляемую авиабомбу Hammer французского производства, семь реактивных снарядов HIMARS, изготовленных в США, и 27 БПЛА, из них 11 вне зоны СВО.
Ранее сообщалось, что группировка войск "Запад" за сутки заняла 40 опорных пунктов ВСУ. Также были уничтожены 11 миномётных расчётов украинских войск.
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