Страсти по Нью-Йорку: что это за село в ДНР и почему оно так называется Почему обладание Нью-Йорком так важно для России, чем потеря посёлка может обернуться для Киева и на что украинцы разменяли важный населённый пункт — читайте в статье Life.ru. 12 августа, 18:37 Обложка © BBC

6 августа в телеграм-канале "Соловьёв" появилось первое видео, свидетельствующее о том, что российские войска вошли в украинское село Нью-Йорк в зоне СВО. На нём боец бывшего штурмового батальона "Сомали", а ныне 9-й мотострелковой бригады карабкается на красную крышу трёхэтажного здания и устанавливает на ней российский штандарт с двуглавым орлом. Очевидно, съёмка идёт с беспилотника, а позже — с крыши дома. Другой боец, словно убитого врага, выбрасывает из подъезда дома украинский флаг. Его сжигают на асфальте перед домом. Эта победа имеет не только моральный вес — она может переломить ход СВО на целом участке фронта.

Где находится Нью-Йорк

Фото © Wikipedia / Валерий Дед

Посёлок городского типа Нью-Йорк находится в Бахмутовском районе ДНР — всего в трёх километрах западнее Горловки. Той самой Горловки, которую в 2021 году канадский портал New-east назвал "оплотом сепаратистов". Именно из Нью-Йорка многострадальную Горловку постоянно обстреливали украинцы.

Украинские военные держались за позиции зубами: о том, что линия боевого соприкосновения отодвигается от Горловки, глава ДНР Денис Пушилин сообщил ещё 8 июля. И вот над Нью-Йорком развевается флаг России. Впрочем, почему над Нью-Йорком? Село теперь переименуют обратно в Новгородское — именно так оно называлось после Великой Отечественной войны.

Почему посёлок на Украине называется Нью-Йорк

Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

Само село было основано в XIX веке и уже тогда носило такое название. Историки считают, что название Нью-Йорк село получило от немцев-меннонитов, которые заселили эти земли в 1892 году. Они пришли сюда из-под Гданьска и основали село. При этом название было изначально немецким, ведь в Саксонии есть город Йорк, поэтому колонисты решили назвать свой новый город Нью-Йорком.

Однако некоторые краеведы отмечают, что изначально название звучало скорее Ной-Йорк — Neu Jork. Третьи считают, что название села возникло после того, как местный офицер женился на американке из настоящего Нью-Йорка. А четвёртые предполагают, что сюда в конце XIX века приехал некий предприниматель из США и привёз название с собой.

История посёлка

Фото © Wikipedia / Валерий Дед

Однако российские журналисты раскопали, что Нью-Йорк в Малороссии появился несколько раньше меннонитов. Уже в 1859 году в списке населённых пунктов Екатеринославской губернии значилось село Нью-Йорк — оно принадлежало помещику Григорию Фурсову.

К XX веку село могло похвастаться телеграфом, машиностроительным заводом, школой для детей обоего пола, гостиницей, книжным магазином и банком. В 1917 году до революции в нём успели построить местную достопримечательность — фенольный завод. Ни после революции, ни до войны название села никого не смущало. Правда, ещё в 1941 году немцев из посёлка выселили — их депортировали на восток.

Как раньше называлось село Нью-Йорк

После победы 1945 года, когда отношения с бывшими союзниками обострились, руководство Украинской ССР решило переименовать село и дало ему новое название — Новгородское. Под этим названием жители бывшего Нью-Йорка спокойно прожили до 2021 года, когда Рада вдруг решила "восстановить историческое название" и, не спросив мнения жителей, переименовала село обратно в Нью-Йорк. Переименование подавалось как победа над всем советским, а значит, и русским. Мэр села Николай Ленко заговорил о том, что смена названия положит начало развитию города, привлечёт инвесторов, позволит развить туризм и поднимет дух обитателей села. А его заместитель Татьяна Краско заявила журналистам The Calvert Journal, что "боевики дважды подумают, прежде чем бомбить наш город сейчас!".

"Только представьте, какой международный скандал был бы, если бы Нью-Йорк подвергся обстрелу!" Это она про нас так говорила, не про бандеровцев. А вот со стороны Нью-Йорка Горловку обстреливать было можно — никакого тебе международного скандала. Теперь вы понимаете, что взятие села действительно может сыграть России на руку. Для украинцев Нью-Йорк — это символ.

Бои за Нью-Йорк в зоне СВО

Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Бои за Нью-Йорк не прекращаются. 12 июня 2024 года глава ДНР Денис Пушилин сообщил об оперативном окружении украинских частей между Нью-Йорком и Торецком (Дзержинск). Нью-Йорк взят в клещи. Кроме того, идёт продвижение российских войск на юго-западе — под Зализным и Артёмовом — на одном из самых опасных для украинцев участков.

Скорее всего, всё это происходит из-за переброски украинских войск в Курскую область и ослабления позиций. Западные аналитики уверены, что украинские командиры уже смирились с потерей Нью-Йорка. Об этом пишет американский журналист Кристофер Миллер.

За прошедшие сутки бои шли у Торецка, Гродовки и Миролюбовки ДНР. Российские войска нанесли по противнику 385 ударов, в том числе были уничтожены четыре опорных пункта в районе Кирова и Нью-Йорка. Любопытный факт: западные военные обозреватели предупреждали украинцев, что под Нью-Йорком формируется котёл. Но блицкриг до Курской АЭС показался Киеву нужнее.

Что значит взятие Нью-Йорка для хода СВО

Во-первых, это моральный удар для Киева. Нью-Йорк в руках российских войск — для украинцев это настоящая информационная бомба. Во-вторых, это тактический успех, который позволит российским войскам продвинуться дальше на запад.

Солдаты ВСУ в окружении. Они находятся под шквальным огнём и массово гибнут. Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что события у Нью-Йорка — "это тактическое окружение глубиной в пять-шесть километров. Оно говорит о том, что украинская армия на этом направлении растеряла свои силы". Он же сравнил нападение на Курскую область с пиар-акцией.

Следующим населённым пунктом, на котором российские войска сосредоточат своё внимание, скорее всего, станет Торецк. Об этом говорят сами украинские командиры. А экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон сравнил положение Украины с раковым больным, чья болезнь достигла четвёртой стадии. А значит, Нью-Йорку снова быть Новгородским.

Авторы Александр Лаврентьев