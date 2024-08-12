Группировка ВСУ угодила в оперативное окружение близ Нью-Йорка

Украинская группировка попала в оперативное окружение между Торецком и посёлком Нью-Йорк. Об этом проинформировал 12 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Оперативное окружение — это положение подразделения, когда оно изолировано от основной группы войск, в следствие чего не может получать снабжение, либо обеспечить себе выход из зоны изоляции, но имеет свободу манёвра.

"В оперативном окружении между Нью-Йорком и Торецком находится уже небольшая группировка, которая находится под постоянным огневым контролем", — сказал Кимаковский в эфире "Соловьёв Life".