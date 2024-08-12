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12 августа, 08:02

Группировка ВСУ угодила в оперативное окружение близ Нью-Йорка

Советник Пушилина: ВСУ в оперативном окружении между Торецком и Нью-Йорком

Украинская группировка попала в оперативное окружение между Торецком и посёлком Нью-Йорк. Об этом проинформировал 12 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Оперативное окружение — это положение подразделения, когда оно изолировано от основной группы войск, в следствие чего не может получать снабжение, либо обеспечить себе выход из зоны изоляции, но имеет свободу манёвра.

"В оперативном окружении между Нью-Йорком и Торецком находится уже небольшая группировка, которая находится под постоянным огневым контролем", — сказал Кимаковский в эфире "Соловьёв Life".

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Напомним, что на днях, 6 августа, ВС РФ взяли Нью-Йорк — над удерживавшимся украинскими войсками посёлком в ДНР был поднят флаг России. Посёлок носил такое название до октября 1951 года, а затем переименован в "посёлок городского типа Новгородское". В 2021 году населённый пункт снова переименовали в пгт Нью-Йорк, что трактовалось как "возвращение исторического названия".

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Алексей Коновалов /ТАСС

Алексей Берковиц
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