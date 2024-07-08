Пушилин: Линия фронта отодвигается от Горловки
Российские военнослужащие методично продвигаются к полному освобождению ДНР, отодвигая линию фронта от Горловки. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Уже на горловском направлении, там мы видим ежедневное продвижение и отодвигание линии фронте от обстреливаемой Горловки", — сказал он в эфире телеканал "Россия 24".
Как сообщал Life.ru, 7 июля Минобороны РФ заявило, что российские военные освободили населённый пункт Чигари под Горловкой. Чигари открывали ВСУ дорогу к значимым высотам у Горловки, откуда при заходе они могли бы полностью простреливать город. В ДНР заявили, что взятие этого посёлка под Горловкой поспособствует уменьшению количества ударов по городу со стороны ВСУ.