Пушилин: Линия фронта отодвигается от Горловки

Российские военнослужащие методично продвигаются к полному освобождению ДНР, отодвигая линию фронта от Горловки. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Уже на горловском направлении, там мы видим ежедневное продвижение и отодвигание линии фронте от обстреливаемой Горловки", — сказал он в эфире телеканал "Россия 24".