Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 10:32

ВСУ потеряли Abrams и две Bradley после встречи с ВС РФ под Торецком, Гродовкой и Миролюбовкой

Потери ВСУ в ДНР составили более 390 военных, танк Abrams и две машины Bradley

Подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ нанесли поражение противнику в районе Торецка Гродовки и Миролюбовки в ДНР. В итоге противник лишился танка Abrams и двух боевых машин пехоты Bradley.

"Потери противника составили более 390 военнослужащих, танк М1А1 Abrams производства США, две боевые машины пехоты Bradley производства США", — сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, ВСЕ остались без трёх боевых бронемашин, 155-мм гаубицы М777, 152-мм гаубицы "Мста-Б", трёх 122-мм гаубиц Д-30 и 105-мм гаубицы М119.

Появилось видео страшной смерти бойцов ВСУ при подрыве утонувшего в грязи танка Abrams
Появилось видео страшной смерти бойцов ВСУ при подрыве утонувшего в грязи танка Abrams

Кстати, только за июль ВСУ лишились минимум трёх американских танков. Уничтожению западных Abrams и Leopard военнослужащие вовсю обучаются на полигонах в рамках программы подготовки.

Обложка ©

Wikipedia

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров