ВСУ потеряли Abrams и две Bradley после встречи с ВС РФ под Торецком, Гродовкой и Миролюбовкой
Потери ВСУ в ДНР составили более 390 военных, танк Abrams и две машины Bradley
Подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ нанесли поражение противнику в районе Торецка Гродовки и Миролюбовки в ДНР. В итоге противник лишился танка Abrams и двух боевых машин пехоты Bradley.
"Потери противника составили более 390 военнослужащих, танк М1А1 Abrams производства США, две боевые машины пехоты Bradley производства США", — сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.
Кроме того, ВСЕ остались без трёх боевых бронемашин, 155-мм гаубицы М777, 152-мм гаубицы "Мста-Б", трёх 122-мм гаубиц Д-30 и 105-мм гаубицы М119.