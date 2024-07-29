Появилось видео страшной смерти бойцов ВСУ при подрыве утонувшего в грязи танка Abrams

Танк застрял в грязи, а экипаж не мог из него выбраться, когда наши артиллеристы его вычислили. По словам командира САУ с позывным Восьмой, охота на данную машину шла давно. В итоге же "аменриканец" утонул, поскольку не приспособлен к данным дорогам. После удара машина взорвалась, из расчёта Abrams никто не спасся, весь экипаж остался там, в боевой машине, говорит Восьмой.