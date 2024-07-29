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29 июля, 13:31

Появилось видео страшной смерти бойцов ВСУ при подрыве утонувшего в грязи танка Abrams

МО РФ: Военнослужащие РФ уничтожили украинский Abrams боеприпасом "Краснополь"

Ещё один танк Abrams ВСУ с экипажем был уничтожен в ходе спецоперации на Авдеевском направлении. Подбить машину смогли военнослужащие расчёта самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" Центральной группировки российских войск. Атаку произвели высокоточным боеприпасом "Краснополь", сообщает Минобороны РФ.

Видео с моментом уничтожения танка M1 Abrams. Видео © Минобороны РФ

"Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" высокоточным боеприпасом "Краснополь" уничтожили танк американского производства M1 Abrams ВСУ на Авдеевском направлении", — говориться в сообщении.

Танк застрял в грязи, а экипаж не мог из него выбраться, когда наши артиллеристы его вычислили. По словам командира САУ с позывным Восьмой, охота на данную машину шла давно. В итоге же "аменриканец" утонул, поскольку не приспособлен к данным дорогам. После удара машина взорвалась, из расчёта Abrams никто не спасся, весь экипаж остался там, в боевой машине, говорит Восьмой.

Корректировку огня и контроль поражения танка выполняли расчёты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-30". После атаки солдаты оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже.

ВСУ за сутки потеряли до 410 бойцов и ещё один танк Abrams в зоне работы группировки "Центр" ВС РФ
ВСУ за сутки потеряли до 410 бойцов и ещё один танк Abrams в зоне работы группировки "Центр" ВС РФ

Лишь за июль ВСУ лишились минимум трёх американских танков. Отличились бойцы группировки российских войск "Центр". Уничтожению Abrams и Leopard военнослужащие вовсю обучаются на полигонах в рамках программы подготовки, подчёркивал недавно замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров.

Обложка ©

Минобороны РФ

Наталья Афонина
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