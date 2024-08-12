Украинские военнослужащие, которых перебросили с Донбасса в Курскую область, уверены что ВС РФ скоро возьмут Нью-Йорк. Об этом рассказал в своих соцсетях американский журналист газеты Financial Times Кристофер Миллер.

"Украинские солдаты, у которых я брал интервью вчера возле границы Сумы-Курск <...>, сказали, что ожидают захвата Нью-Йорка. "Это может произойти даже завтра", — сказал один из них", — пишет Миллер.