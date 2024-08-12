ВС РФ возьмут Нью-Йорк из-за переброски ВСУ в Курскую область, пожаловались украинские солдаты
Журналист FT Миллер: Переброска под Курск ослабила положение ВСУ в Нью-Йорке
Украинские военнослужащие, которых перебросили с Донбасса в Курскую область, уверены что ВС РФ скоро возьмут Нью-Йорк. Об этом рассказал в своих соцсетях американский журналист газеты Financial Times Кристофер Миллер.
"Украинские солдаты, у которых я брал интервью вчера возле границы Сумы-Курск <...>, сказали, что ожидают захвата Нью-Йорка. "Это может произойти даже завтра", — сказал один из них", — пишет Миллер.
Напомним, ВС РФ ведут ожесточенные бои за Нью-Йорк Донецкой Народной Республики. Украинская группировка в этом районе попала в оперативное окружение. А российские солдаты уже находятся в населённом пункте и успели водрузить триколор над зданием местной школы.
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