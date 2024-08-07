ВС РФ взяли в клещи группировку ВСУ в районе Нью-Йорка
На Горловском направлении в районе села Нью-Йорк российские военные взяли в клещи группировку войск ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. И положению противника в данном районе не позавидуешь.
"Соединения ВСУ в населённом пункте не в лучшем положении", — сказал собеседник агенства.
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Напомним, что недавно ВС РФ взяли Нью-Йорк — над удерживавшимся украинскими войсками посёлком в ДНР был поднят флаг России. Его над зданием школы водрузили бойцы 9-й мотострелковой бригады.
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