ВС РФ взяли в клещи группировку ВСУ в районе Нью-Йорка

На Горловском направлении в районе села Нью-Йорк российские военные взяли в клещи группировку войск ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. И положению противника в данном районе не позавидуешь.

"Соединения ВСУ в населённом пункте не в лучшем положении", — сказал собеседник агенства.