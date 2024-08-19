ВСУ практически полностью покинули Нью-Йорк, идёт зачистка
ТАСС: ВСУ практически утратили контроль над Нью-Йорком в ДНР
Украинские войска почти утратили контроль над посёлком Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По словам собеседник агентства, остались редкие очаги сопротивления ВСУ на территории населённого пункта, идёт зачистка.
"А вообще, противник практически покинул эту территорию", — сказал источник, добавив, что ВСУ совершают безуспешные попытки наносить удары из-за пределов Нью-Йорка.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие, которых перебросили с Донбасса в Курскую область, уверены, что ВС РФ скоро возьмут Нью-Йорк. Напомним, что ВС России ведут ожесточённые бои за данный населённый пункт. Украинская группировка в этом районе попала в оперативное окружение. А российские солдаты уже находятся в населённом пункте и успели водрузить триколор над зданием местной школы.
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