Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет получает многочисленные обращения от жителей Одессы с мольбами спасти город от киевского ига. Парламентарий рассказал, что люди просят Россию освободить город.

"Ко мне поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола и бесчинства киевского режима и освободить город. Их надежда только на Россию", — объяснил политик РИА "Новости".

По его словам, в Одессе начали преследовать русскоязычное население. Например, людей силой мобилизуют в зону специальной военной операции, зомбируют антироссийской пропагандой и отправляют на фронт.

"Уверен, что исторически русская Одесса рано или поздно вернётся домой в Россию", — заключил депутат.