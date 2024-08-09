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9 августа, 06:20

Одесситы молят Россию освободить город от киевского ига

Депутат ГД Шеремет сообщил о мольбах одесситов освободить город от власти Киева

Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет получает многочисленные обращения от жителей Одессы с мольбами спасти город от киевского ига. Парламентарий рассказал, что люди просят Россию освободить город.

"Ко мне поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола и бесчинства киевского режима и освободить город. Их надежда только на Россию", — объяснил политик РИА "Новости".

По его словам, в Одессе начали преследовать русскоязычное население. Например, людей силой мобилизуют в зону специальной военной операции, зомбируют антироссийской пропагандой и отправляют на фронт.

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"Уверен, что исторически русская Одесса рано или поздно вернётся домой в Россию", — заключил депутат.

Ранее в Одесской области задержали КамАЗ с мужчинами, которые бежали от мобилизации. Всего в автомобиле находилось 42 человека. Все они планировали уехать в Приднестровье, отдыхая в грузовике на расстеленной соломе.

Наталья Афонина
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