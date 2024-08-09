Одесситы молят Россию освободить город от киевского ига
Депутат ГД Шеремет сообщил о мольбах одесситов освободить город от власти Киева
Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hrecheniuk Oleksii
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет получает многочисленные обращения от жителей Одессы с мольбами спасти город от киевского ига. Парламентарий рассказал, что люди просят Россию освободить город.
"Ко мне поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола и бесчинства киевского режима и освободить город. Их надежда только на Россию", — объяснил политик РИА "Новости".
По его словам, в Одессе начали преследовать русскоязычное население. Например, людей силой мобилизуют в зону специальной военной операции, зомбируют антироссийской пропагандой и отправляют на фронт.
"Уверен, что исторически русская Одесса рано или поздно вернётся домой в Россию", — заключил депутат.
Ранее в Одесской области задержали КамАЗ с мужчинами, которые бежали от мобилизации. Всего в автомобиле находилось 42 человека. Все они планировали уехать в Приднестровье, отдыхая в грузовике на расстеленной соломе.