В Одесской области задержали КамАЗ с десятками призывников в кузове
"Страна.ua": Под Одессой задержали КамАЗ с 42 мужчинами, бежавшими от мобилизации
В Станиславке Одесской области пограничники задержали КамАЗ, кузов которого был забит мужчинами. Как пишет "Страна.ua", они хотели избежать мобилизации и уехать в Приднестровье.
Украинские мужчины предпочли сбежать из страны, нежели отправиться на фронт. Фото © Telegram / "Страна.ua"
По информации издания, в кузове на расстеленной соломе расположились 42 представителя сильного пола, все они — призывного возраста. Скрыться они хотели в Приднестровье.
Украинские мужчины проявляют чудеса смекалки, желая избежать отправки на фронт. Многие из них пытаются сбежать от мобилизации через речную границу в Румынию, однако выходит это далеко не у всех. Более осторожные надеются покинуть Украину иными способами. Например, в Одессе задержали 16 уклонистов, пытавшихся на грузовиках под видом замороженного мяса выехать из страны.
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