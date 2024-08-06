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6 августа, 20:57

В Одесской области задержали КамАЗ с десятками призывников в кузове

"Страна.ua": Под Одессой задержали КамАЗ с 42 мужчинами, бежавшими от мобилизации

В Станиславке Одесской области пограничники задержали КамАЗ, кузов которого был забит мужчинами. Как пишет "Страна.ua", они хотели избежать мобилизации и уехать в Приднестровье.

Украинские мужчины предпочли сбежать из страны, нежели отправиться на фронт. Фото © Telegram / "Страна.ua"

Украинские мужчины предпочли сбежать из страны, нежели отправиться на фронт. Фото © Telegram / "Страна.ua"

По информации издания, в кузове на расстеленной соломе расположились 42 представителя сильного пола, все они — призывного возраста. Скрыться они хотели в Приднестровье.

Украинские пограничники прострелили голову уклонисту на границе с Молдавией
Украинские пограничники прострелили голову уклонисту на границе с Молдавией

Украинские мужчины проявляют чудеса смекалки, желая избежать отправки на фронт. Многие из них пытаются сбежать от мобилизации через речную границу в Румынию, однако выходит это далеко не у всех. Более осторожные надеются покинуть Украину иными способами. Например, в Одессе задержали 16 уклонистов, пытавшихся на грузовиках под видом замороженного мяса выехать из страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Оксана Попова
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