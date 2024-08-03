"Река смерти" между Украиной и Румынией вынесла 39-е тело
Румынские пограничники нашли на берегу Тисы тело утопленника
Тело утопленника у реки Тисы. Фото © Погранслужба Украины
Румынские пограничники заметили возле берега реки Тисы тело утопленника, о котором доложили своим украинским коллегам. Об этом сообщила Государственная погранслужба Незалежной.
Судя по внешним признакам, тело долго находилось в воде. Сейчас пограничники пытаются установить личность погибшего. В погранслужбе заявили, что это уже 39-й такой случай на речном участке границы.
Многие украинцы пытаются сбежать от мобилизации через речную границу в Румынию, однако выходит это далеко не у всех, поскольку украинские власти сделали всё, чтобы это было максимально опасно для жизни. К примеру, по периметру там расставлены мины, на которых подорвалось уже несколько человек. Кроме того, река обнесена колючей проволокой. Таким образом, "река спасения" превратилась в "смертельные воды" из-за погибших там мужчин.