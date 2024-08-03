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Регион
3 августа, 14:31

"Река смерти" между Украиной и Румынией вынесла 39-е тело

Румынские пограничники нашли на берегу Тисы тело утопленника

Тело утопленника у реки Тисы. Фото © Погранслужба Украины

Тело утопленника у реки Тисы. Фото © Погранслужба Украины

Румынские пограничники заметили возле берега реки Тисы тело утопленника, о котором доложили своим украинским коллегам. Об этом сообщила Государственная погранслужба Незалежной.

Судя по внешним признакам, тело долго находилось в воде. Сейчас пограничники пытаются установить личность погибшего. В погранслужбе заявили, что это уже 39-й такой случай на речном участке границы.

Украинец пытался уплыть в Румынию через Дунай на подводном скутере
Украинец пытался уплыть в Румынию через Дунай на подводном скутере

Многие украинцы пытаются сбежать от мобилизации через речную границу в Румынию, однако выходит это далеко не у всех, поскольку украинские власти сделали всё, чтобы это было максимально опасно для жизни. К примеру, по периметру там расставлены мины, на которых подорвалось уже несколько человек. Кроме того, река обнесена колючей проволокой. Таким образом, "река спасения" превратилась в "смертельные воды" из-за погибших там мужчин.

Владимир Озеров
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