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Украинец пытался уплыть в Румынию через Дунай на подводном скутере

Украинец пытался под водой переплыть Дунай и скрыться в Румынии, но был задержан

27 июля, 12:37

Telegram / Госпогранслужба Украины

Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался под водой с помощью специального скутера переплыть Дунай и скрыться в Румынии. Кадры поимки нарушителя публикует Госпогранслужба Украины.

Украинец пытался уплыть в Румынию через Дунай. Фото © Telegram / Госпогранслужба Украины

Украинец пытался уплыть в Румынию через Дунай. Фото © Telegram / Госпогранслужба Украины

"Человек плыл под водой, но периодически поднимался на поверхность, чтобы дышать. Используя подводный скутер, он пытался поскорее преодолеть водный маршрут и добраться до Румынии", — уточнили в ведомстве.

  • Украинец пытался уплыть в Румынию через Дунай. Фото © Telegram / Госпогранслужба Украины
    Украинец пытался уплыть в Румынию через Дунай. Фото © Telegram / Госпогранслужба Украины
  • Украинец пытался уплыть в Румынию через Дунай. Фото © Telegram / Госпогранслужба Украины
    Украинец пытался уплыть в Румынию через Дунай. Фото © Telegram / Госпогранслужба Украины
  • Украинец пытался уплыть в Румынию через Дунай. Фото © Telegram / Госпогранслужба Украины
    Украинец пытался уплыть в Румынию через Дунай. Фото © Telegram / Госпогранслужба Украины

Украинец пытался уплыть в Румынию через Дунай. Фото © Telegram / Госпогранслужба Украины

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Там пояснили, что задержанный готовился к побегу из страны и заблаговременно купил себе специальное устройство для подводного плавания, стоимость которого достигает нескольких сот евро. Однако периодически мужчине приходилось всплывать на поверхность, чтобы набрать воздуха, тут его и заметили пограничники.

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Напомним, всё больше украинцев пытаются покинуть страну из-за тотальной мобилизации, в том числе рискуя жизнью в попытках переплыть приграничные реки. На украинском берегу реки Тисы в Закарпатской области власти уже возвели забор из колючей проволоки, чтобы остановить уклонистов. Тиса — самый длинный приток Дуная, где постоянно пограничники отлавливают нарушителей границ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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