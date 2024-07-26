Украинцев предупредили, чтобы они и не мечтали о демобилизации

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что демобилизации на Украине не будет до момента окончания конфликта. По его словам, этот шаг поставил бы под угрозу государственность страны, поэтому обсуждение закон о демобилизации на данном этапе просто нецелесообразно.

"Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года", — заявил Стефанчук в эфире "Рада-ТВ".

Украинская народная республика была провозглашена на части территории бывшей Российской империи после свержения Временного правительства России в 1917 году. А в 1919 году состоялось торжественное провозглашение независимой Западно-Украинской народной республики со столицей во Львове. Почти сразу же возникшая на руинах Австро-Венгрии страна оказалась втянута в войну с Польшей, очень быстро потеряла свой политический центр, объединилась с Украинской народной республикой, а летом 1919 года потерпела поражение и перестала существовать.