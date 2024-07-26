Украинцев предупредили, чтобы они и не мечтали о демобилизации
Спикер Рады Стефанчук: Демобилизации на Украине не будет до конца войны
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что демобилизации на Украине не будет до момента окончания конфликта. По его словам, этот шаг поставил бы под угрозу государственность страны, поэтому обсуждение закон о демобилизации на данном этапе просто нецелесообразно.
"Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года", — заявил Стефанчук в эфире "Рада-ТВ".
Украинская народная республика была провозглашена на части территории бывшей Российской империи после свержения Временного правительства России в 1917 году. А в 1919 году состоялось торжественное провозглашение независимой Западно-Украинской народной республики со столицей во Львове. Почти сразу же возникшая на руинах Австро-Венгрии страна оказалась втянута в войну с Польшей, очень быстро потеряла свой политический центр, объединилась с Украинской народной республикой, а летом 1919 года потерпела поражение и перестала существовать.
Life.ru уже писал, что на Украине вскоре будет продлено военное положение и мобилизация по указу Владимира Зеленского. В ближайшие дни Зеленский подаст в парламент два законопроекта — о продлении военного положения и о продолжении мобилизации. На Украине военное положение активно до 11 августа 2024 года.
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