В Киеве прошёл митинг в поддержку демобилизации бойцов ВCУ
"Страна.ua": В Киеве женщины на митинге потребовали демобилизовать солдат ВСУ
В Киеве женщины вышли на митинг с требованием демобилизации солдат ВСУ. Соответствующее видео опубликовало украинское издание "Страна.ua".
В Киеве митингующие требуют провести демобилизацию солдат ВСУ. Видео © Telegram / Левый берег Киев
На опубликованных кадрах женщины и дети держат плакаты с требованием к властям провести демобилизацию украинских бойцов. В своих лозунгах они заявляли, что "солдаты — не рабы", и призывали руководство страны отпустить их домой.
Тем временем на Украине вскоре будет продлено военное положение и мобилизация по указу Владимира Зеленского. В ближайшие дни Зеленский подаст в парламент два законопроекта — о продлении военного положения и о продолжении мобилизации. На Украине военное положение активно до 11 августа 2024 года.
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