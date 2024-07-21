В Киеве прошёл митинг в поддержку демобилизации бойцов ВCУ

В Киеве женщины вышли на митинг с требованием демобилизации солдат ВСУ. Соответствующее видео опубликовало украинское издание "Страна.ua".

В Киеве митингующие требуют провести демобилизацию солдат ВСУ. Видео © Telegram / Левый берег Киев

На опубликованных кадрах женщины и дети держат плакаты с требованием к властям провести демобилизацию украинских бойцов. В своих лозунгах они заявляли, что "солдаты — не рабы", и призывали руководство страны отпустить их домой.