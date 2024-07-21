Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 00:07

В Киеве прошёл митинг в поддержку демобилизации бойцов ВCУ

"Страна.ua": В Киеве женщины на митинге потребовали демобилизовать солдат ВСУ

В Киеве женщины вышли на митинг с требованием демобилизации солдат ВСУ. Соответствующее видео опубликовало украинское издание "Страна.ua".

В Киеве митингующие требуют провести демобилизацию солдат ВСУ. Видео © Telegram / Левый берег Киев

На опубликованных кадрах женщины и дети держат плакаты с требованием к властям провести демобилизацию украинских бойцов. В своих лозунгах они заявляли, что "солдаты — не рабы", и призывали руководство страны отпустить их домой.

"Пушечное мясо": Основатель Pink Floyd рассказал, как Зеленский богатеет на мобилизации
"Пушечное мясо": Основатель Pink Floyd рассказал, как Зеленский богатеет на мобилизации

Тем временем на Украине вскоре будет продлено военное положение и мобилизация по указу Владимира Зеленского. В ближайшие дни Зеленский подаст в парламент два законопроекта — о продлении военного положения и о продолжении мобилизации. На Украине военное положение активно до 11 августа 2024 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mykola Tys

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров