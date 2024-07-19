"Пушечное мясо": Основатель Pink Floyd рассказал, как Зеленский богатеет на мобилизации

На Украине намерены мобилизовать ещё тысячи мужчин, чтобы использовать их на поле боя как пушечное мясо. Такое мнение выразил один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

"На Украине говорят о мобилизации ещё 100 тысяч или 200 тысяч глубоко не желающих украинских мужчин и молодых людей, об их уничтожении, использовании их в качестве пушечного мяса. И для чего? Чтобы Зеленский смог купить очередное окружённое кипарисами поместье в Тоскане", — отметил он в подкасте Raw Politik.