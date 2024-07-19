Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 18:33

"Пушечное мясо": Основатель Pink Floyd рассказал, как Зеленский богатеет на мобилизации

Роджер Уотерс: На Украине мобилизуют людей, чтобы Зеленский купил себе особняк

Роджер Уотерс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Роджер Уотерс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

На Украине намерены мобилизовать ещё тысячи мужчин, чтобы использовать их на поле боя как пушечное мясо. Такое мнение выразил один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

"На Украине говорят о мобилизации ещё 100 тысяч или 200 тысяч глубоко не желающих украинских мужчин и молодых людей, об их уничтожении, использовании их в качестве пушечного мяса. И для чего? Чтобы Зеленский смог купить очередное окружённое кипарисами поместье в Тоскане", — отметил он в подкасте Raw Politik.

По словам Уотерса, Зеленский скоро покинет Украину вместе с семьёй и полученными миллиардами. Также музыкант подчеркнул, что Россию спровоцировали на проведение спецоперации.

Медведев пригласил бывшего лидера Pink Floyd Уотерса спеть для бойцов СВО
Медведев пригласил бывшего лидера Pink Floyd Уотерса спеть для бойцов СВО

Напомним, с конца мая Зеленский официально никто, его легитимность закончилась. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос о законности власти на Украине будут решать правовые системы Незалежной, а для России это важно только при подписании соглашений.

Никита Осипов
  • Новости
  • Роджер Уотерс
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Знаменитости
  • Мировая политика
  • Поп-культура и Развлечения
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров