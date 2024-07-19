"Пушечное мясо": Основатель Pink Floyd рассказал, как Зеленский богатеет на мобилизации
Роджер Уотерс: На Украине мобилизуют людей, чтобы Зеленский купил себе особняк
Роджер Уотерс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko
На Украине намерены мобилизовать ещё тысячи мужчин, чтобы использовать их на поле боя как пушечное мясо. Такое мнение выразил один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
"На Украине говорят о мобилизации ещё 100 тысяч или 200 тысяч глубоко не желающих украинских мужчин и молодых людей, об их уничтожении, использовании их в качестве пушечного мяса. И для чего? Чтобы Зеленский смог купить очередное окружённое кипарисами поместье в Тоскане", — отметил он в подкасте Raw Politik.
По словам Уотерса, Зеленский скоро покинет Украину вместе с семьёй и полученными миллиардами. Также музыкант подчеркнул, что Россию спровоцировали на проведение спецоперации.
Напомним, с конца мая Зеленский официально никто, его легитимность закончилась. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос о законности власти на Украине будут решать правовые системы Незалежной, а для России это важно только при подписании соглашений.