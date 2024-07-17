Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил бывшего лидера рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса спеть перед российскими бойцами. По словам политика, он ценит творчество музыканта и его понимание причин специальной военной операции.

"Выбирая между музыкальным творчеством Боно, а я с ним когда-то встречался, в 2010-м, и Роджера Уотерса, я бы выбрал последнего. Его стилистика мне просто ближе. И я рад, что он меня не разочаровал. Уверен, наши ребята это выступление высоко оценят", — пояснил Медведев в интервью aif.ru.

Он заявил, что талант — это как внутренние способности, которые человек проявляет вовне, "в противоречивом человеческом мире". С этой точки зрения, талант — это не абстрактная ценность, а относительное явление. Медведев призвал задуматься о судьбе многих выдающихся людей, включая музыканта Рихарда Вагнера, а также одного из тех, кто создавал ядерную бомбу, — Роберта Оппенгеймера.

Медведев подчеркнул, что больше всего уважает людей, которые служат своей стране в трудное для неё время. По его словам, талант, который кичится отстранённостью от РФ, часто служит трусости и алчности его носителя. А позиция тех, кто выступает перед российскими военными, заслуживает благодарности и восхищения.