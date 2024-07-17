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16 июля, 23:30

Медведев назвал время, когда Россия была близка к вступлению в НАТО

Медведев: Россия могла стать частью НАТО после распада СССР

Россия могла вступить в НАТО после распада СССР, рассказал aif.ru замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"После распада Советского Союза Россия проводила курс на сближение с Западом. В тот момент вступление нашей страны в НАТО могло стать одним из сценариев развития событий", — пояснил Медведев.

Шанс, по его словам, был упущен. К тому же былые иллюзии были развеяны событиями в Югославии и бомбардировками Белграда. При этом Медведев выразил сомнения, что в 1990-е Россию как преемника Союза ССР могли и правда принять в альянс. На Западе считали Россию непредсказуемой страной. Даже учитывая, что на тот момент это была "ослабевшая", хоть и великая держава.

Медведев считает, что для России ничего не изменится от смены генсека НАТО
Медведев считает, что для России ничего не изменится от смены генсека НАТО

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО намерено оставаться врагом России и прямо позиционирует это. Он назвал итоги саммита альянса в Вашингтоне угрожающими для Москвы.

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Kremlin.ru

Анатолий Симоненко
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