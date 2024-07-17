Медведев назвал время, когда Россия была близка к вступлению в НАТО

Шанс, по его словам, был упущен. К тому же былые иллюзии были развеяны событиями в Югославии и бомбардировками Белграда. При этом Медведев выразил сомнения, что в 1990-е Россию как преемника Союза ССР могли и правда принять в альянс. На Западе считали Россию непредсказуемой страной. Даже учитывая, что на тот момент это была "ослабевшая", хоть и великая держава.