Медведев назвал время, когда Россия была близка к вступлению в НАТО
Медведев: Россия могла стать частью НАТО после распада СССР
Россия могла вступить в НАТО после распада СССР, рассказал aif.ru замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"После распада Советского Союза Россия проводила курс на сближение с Западом. В тот момент вступление нашей страны в НАТО могло стать одним из сценариев развития событий", — пояснил Медведев.
Шанс, по его словам, был упущен. К тому же былые иллюзии были развеяны событиями в Югославии и бомбардировками Белграда. При этом Медведев выразил сомнения, что в 1990-е Россию как преемника Союза ССР могли и правда принять в альянс. На Западе считали Россию непредсказуемой страной. Даже учитывая, что на тот момент это была "ослабевшая", хоть и великая держава.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО намерено оставаться врагом России и прямо позиционирует это. Он назвал итоги саммита альянса в Вашингтоне угрожающими для Москвы.