Медведев считает, что для России ничего не изменится от смены генсека НАТО

"Это априори лишённый самостоятельности чиновник, разноцветный говорливый попугай, который послушно повторяет то, что ему велит птичник из Вашингтона", — сказал Медведев в беседе с aif.ru.

Зампред Совбеза уверен, что для России ничего не изменится, Москва и дальше будет продолжать отстаивать свои национальные интересы. Рютте же будет вести себя так, как от него требуют, делая агрессивные заявления, соответствующие общей политической линии альянса. Линии этой слепо не придерживаются разве что Венгрия и Словакия, хотя бы отчасти ориентированные на сохранение национальных государств, добавил Медведев.