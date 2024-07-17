Медведев считает, что для России ничего не изменится от смены генсека НАТО
Будущий генсек НАТО Марк Рютте не изменит позиции альянса насчёт России, ведь все ключевые решения там принимают США. Об этом заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, Рютте является "типичным представителем радужной Голландии".
"Это априори лишённый самостоятельности чиновник, разноцветный говорливый попугай, который послушно повторяет то, что ему велит птичник из Вашингтона", — сказал Медведев в беседе с aif.ru.
Зампред Совбеза уверен, что для России ничего не изменится, Москва и дальше будет продолжать отстаивать свои национальные интересы. Рютте же будет вести себя так, как от него требуют, делая агрессивные заявления, соответствующие общей политической линии альянса. Линии этой слепо не придерживаются разве что Венгрия и Словакия, хотя бы отчасти ориентированные на сохранение национальных государств, добавил Медведев.
Ожидается, что Марк Рютте, ранее занимавший пост премьер-министра Нидерландов, сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО 2 октября. Его выбор был окончательно одобрен послами стран альянса 26 июня.