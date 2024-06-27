Номинальная фигура: Политолог объяснил, чего ждать России от нового генсека НАТО

Назначение бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря Североатлантического альянса не поменяет ничего в отношениях между НАТО и Россией. Как заявил в интервью телеканалу "Звезда" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин, данный военно-политический блок останется антироссийским инструментом внешней политики Соединённых Штатов.

"На самом деле это не изменит ничего, потому что генсек НАТО — по своей сути, это генеральный директор корпорации. Его функции в большей степени координационные и представительские. Это лицо военно-политического союза, но основные решения принимают те, кто формирует данную структуру, а это на 80% США", — заявил Камкин.

Эксперт также подчеркнул, что фигура генсека Североатлантического альянса является скорее номинальной, нежели реальной. В то же время, по словам политолога, Рютте является антироссийским политическим деятелем, поэтому возможна дальнейшая эскалация в плане заявлений.