37 тел: Река смерти продолжает утягивать на дно украинцев, пытающихся сбежать в Европу
В реке около Румынии нашли 37 тел мужчин, которые пытались сбежать с Украины
Число утонувших украинских мужчин в пограничной с Румынией и Венгрией реке Тисе составляет по меньшей мере 37 человек. Об этом сообщает издание "Новости.Live" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Мукачевского пограничного отряда, базирующегося в Закарпатской области Украины, Лесю Фёдорову.
"По меньшей мере уже 37 мужчин погибли в Тисе за последние два с половиной года, тела 17 из них обнаружили только в 2024 году", — говорится в сообщении.
Фёдорова дополнила, что реальное количество погибших может быть намного больше, так как не всегда удаётся отыскать тела.
А ранее Life.ru писал, что в конце апреля два уклониста утонули в реке Тисе при попытке сбежать из страны. Позднее, когда у берегов реки разместили мины, там регулярно начали находить тела пытавшихся сбежать мужчин, которые на них подорвались.
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