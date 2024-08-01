37 тел: Река смерти продолжает утягивать на дно украинцев, пытающихся сбежать в Европу

Число утонувших украинских мужчин в пограничной с Румынией и Венгрией реке Тисе составляет по меньшей мере 37 человек. Об этом сообщает издание "Новости.Live" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Мукачевского пограничного отряда, базирующегося в Закарпатской области Украины, Лесю Фёдорову.

"По меньшей мере уже 37 мужчин погибли в Тисе за последние два с половиной года, тела 17 из них обнаружили только в 2024 году", — говорится в сообщении.