Украинские уклонисты притворились замороженным мясом, чтобы не стать пушечным

В Одессе задержали 16 уклонистов, пытавшихся на грузовиках под видом замороженного мяса выехать из страны. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины. По данным ведомства, перевозку военнообязанных мужчин пытались организовать двое 39-летних иностранцев.

"Под прикрытием предпринимательской деятельности водители спрятали в рефрижераторе с мясом крупного рогатого скота 16 военнообязанных мужчин и пытались вывезти их в Молдавию", — говорится в сообщении украинских правоохранителей.

Задержание 16 уклонистов, которые пытались покинуть Украину в рефрижераторе. Фото © Telegram / Національна поліція України

В пресс-службе Нацполиции уточнили, что каждый уклонист должен был заплатить за свою перевозку от шести до восьми тысяч долларов (до 679 тысяч рублей). Кроме того, после пересечения границы ещё две тысячи евро (почти 190 тысяч рублей) пришлось бы отдать за постановку штампа о "законном" въезде в Молдавию.