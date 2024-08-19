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19 августа, 18:08

Нью-Йорк перешёл под контроль российских войск, заявил Рогов

Рогов: ВС России освободили посёлок Нью-Йорк в ДНР, идёт зачистка

Российские войска в ходе выполнения задач спецоперации (СВО) освободили населённый пункт Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

"Поступила оперативная информация от наших военных об освобождении посёлка Нью-Йорк. Наши ребята выбили противника", — приводит РИА "Новости" его слова.

Рогов добавил, что в настоящее время российские военные проводят зачистку населённого пункта.

Ранее сегодня стало известно, что ВС РФ освободили один из крупных населённых пунктов дзержинской агломерации Артёмово в ДНР (украинское название — Зализное). Это заслуга подразделений группировки войск "Центр", которые также за прошедшие сутки смогли улучшить тактическое положение. Кроме того, нашим бойцам удалось освободить железодорожную станцию Выемка в ДНР.

Страсти по Нью-Йорку: что это за село в ДНР и почему оно так называется
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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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