Нью-Йорк перешёл под контроль российских войск, заявил Рогов
Рогов: ВС России освободили посёлок Нью-Йорк в ДНР, идёт зачистка
Российские войска в ходе выполнения задач спецоперации (СВО) освободили населённый пункт Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
"Поступила оперативная информация от наших военных об освобождении посёлка Нью-Йорк. Наши ребята выбили противника", — приводит РИА "Новости" его слова.
Рогов добавил, что в настоящее время российские военные проводят зачистку населённого пункта.
Ранее сегодня стало известно, что ВС РФ освободили один из крупных населённых пунктов дзержинской агломерации Артёмово в ДНР (украинское название — Зализное). Это заслуга подразделений группировки войск "Центр", которые также за прошедшие сутки смогли улучшить тактическое положение. Кроме того, нашим бойцам удалось освободить железодорожную станцию Выемка в ДНР.
Telegram / Минобороны России